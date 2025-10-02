Ataque em sinagoga de Manchester deixa dois mortos e três feridos graves

Duas pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas após um homem atropelar e esfaquear pedestres em frente à sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, no bairro de Crumpsall, norte de Manchester, nesta quinta-feira (2). O ataque aconteceu durante o feriado judaico de Yom Kippur, o mais sagrado do calendário judaico.

Segundo a polícia, o suspeito usou um carro para atingir as vítimas e, em seguida, desceu do veículo e as atacou com uma faca. Uma das vítimas fatais era um segurança da sinagoga, que estava lotada no momento do ataque. O agressor foi baleado por policiais, mas ainda pela manhã o corpo não havia sido removido por suspeita de explosivos. O esquadrão antibombas foi acionado.

O ataque provocou uma grande mobilização policial e de equipes de resgate. Em comunicado, a polícia informou que a área foi isolada e os frequentadores da sinagoga foram mantidos em segurança até a evacuação total.

Após o episódio, a polícia de Londres reforçou a segurança em sinagogas e comunidades judaicas da capital. O primeiro-ministro Keir Starmer ordenou aumento no policiamento em todo o país.

A embaixada de Israel no Reino Unido condenou o ataque, e autoridades britânicas expressaram solidariedade às vítimas. O serviço de ambulâncias de Manchester classificou o caso como um “incidente grave” e enviou equipes com equipamentos de proteção. Agentes da unidade antiterrorismo também foram vistos no local com armamento pesado.

