Menu
Menu Busca segunda, 25 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Internacional

Ataque israelense a hospital em Gaza mata ao menos 20, incluindo cinco jornalistas

As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram a investida na região e deve abrir uma investigação

25 agosto 2025 - 13h13Sarah Chaves, com Reuters
Corpo do cinegrafista palestino Hussam al-MasriCorpo do cinegrafista palestino Hussam al-Masri   ( REUTERS/Stringer)

Um ataque israelense ao hospital Nasser, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, nesta segunda-feira (25), deixou pelo menos 20 mortos, entre eles cinco jornalistas que trabalhavam para agências como Reuters, Associated Press e Al Jazeera.

Segundo autoridades de saúde palestinas, o cinegrafista Hussam al-Masri, contratado da Reuters, foi atingido perto de um posto de transmissão ao vivo instalado em um andar acima do hospital, em um primeiro bombardeio. Testemunhas e funcionários do hospital afirmam que uma segunda explosão atingiu o local logo depois, matando outros jornalistas, médicos e socorristas que tentavam prestar socorro.

Entre os jornalistas mortos estão:

- Mariam Abu Dagga, freelancer da Associated Press;

 - Mohammed Salama, da Al Jazeera;

 - Moaz Abu Taha, freelancer que colaborava com diversos veículos, incluindo a Reuters;

 - Ahmed Abu Aziz.

 - O fotógrafo Hatem Khaled, também contratado da Reuters, ficou ferido.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram o ataque na região do hospital e informaram que o chefe do Estado-Maior ordenou a abertura de uma investigação. Em nota, afirmaram: "As IDF lamentam qualquer dano a civis não envolvidos e não têm jornalistas como alvo. Atuamos para mitigar danos a civis sempre que possível, mantendo a segurança das tropas."

A Reuters se manifestou com pesar pela morte de seus colaboradores. "Estamos devastados com a morte de Hussam al-Masri e Moaz Abu Taha. Nosso fotógrafo Hatem Khaled ficou ferido. Estamos buscando mais informações e pedimos apoio das autoridades de Gaza e Israel para garantir assistência médica urgente para ele."

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Reuters/Nacho Doce
Internacional
Espanha registra onda de calor mais intensa da história
Divulgação/Netflix
Internacional
Integrante da produção de Emily em Paris morre durante filmagens
 Foto: Reuters/Hatem Khaled
Internacional
Órgão ligado à ONU confirma fome generalizada em Gaza "promovida por líderes israelenses"
Foto:
Política
Senado Federal aprova procurador do MPMS para integrar o CNMP
Bioparque Pantanal, nos altos da Avenida Afonso Pena
Justiça
MP aponta direcionamento em obra do Aquário e pede condenação de Giroto e outros
Rodrigo Massuo Sacuno -
Interior
Prefeito de Naviraí recorre ao TJMS para manter salário de R$ 35 mil
Crimeia volta ao centro do debate antes de encontro entre Trump e Zelensky
Internacional
Crimeia volta ao centro do debate antes de encontro entre Trump e Zelensky
Rodrigo Paz e Jorge Quiroga
Internacional
Centrista e conservador vão para segundo turno na Bolívia
Explosão em centro eleitoral marca dia de votação na Bolívia
Internacional
Explosão em centro eleitoral marca dia de votação na Bolívia
Bolivianos vão as urnas
Internacional
Bolívia vai às urnas com direita favorita e 23% dos votos indefinidos

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Foto: Redes Sociais
Polícia
Jovem sai da boate com amigos e morre ao ter carro alvejado por 14 disparos no Buriti
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa