Ataque israelense a hospital em Gaza mata ao menos 20, incluindo cinco jornalistas

Um ataque israelense ao hospital Nasser, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, nesta segunda-feira (25), deixou pelo menos 20 mortos, entre eles cinco jornalistas que trabalhavam para agências como Reuters, Associated Press e Al Jazeera.

Segundo autoridades de saúde palestinas, o cinegrafista Hussam al-Masri, contratado da Reuters, foi atingido perto de um posto de transmissão ao vivo instalado em um andar acima do hospital, em um primeiro bombardeio. Testemunhas e funcionários do hospital afirmam que uma segunda explosão atingiu o local logo depois, matando outros jornalistas, médicos e socorristas que tentavam prestar socorro.

Entre os jornalistas mortos estão:

- Mariam Abu Dagga, freelancer da Associated Press;

- Mohammed Salama, da Al Jazeera;

- Moaz Abu Taha, freelancer que colaborava com diversos veículos, incluindo a Reuters;

- Ahmed Abu Aziz.

- O fotógrafo Hatem Khaled, também contratado da Reuters, ficou ferido.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram o ataque na região do hospital e informaram que o chefe do Estado-Maior ordenou a abertura de uma investigação. Em nota, afirmaram: "As IDF lamentam qualquer dano a civis não envolvidos e não têm jornalistas como alvo. Atuamos para mitigar danos a civis sempre que possível, mantendo a segurança das tropas."

A Reuters se manifestou com pesar pela morte de seus colaboradores. "Estamos devastados com a morte de Hussam al-Masri e Moaz Abu Taha. Nosso fotógrafo Hatem Khaled ficou ferido. Estamos buscando mais informações e pedimos apoio das autoridades de Gaza e Israel para garantir assistência médica urgente para ele."

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também