Ataque russo na Ucrânia deixa três mortos e 22 feridos, incluindo um bebê

A cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, foi alvo de um ataque em larga escala durante a madrugada deste sábado (7).

De acordo com o prefeito Ihor Terekhov, três pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas, entre elas um bebê recém-nascido.

Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia e fica localizada a poucos quilômetros da fronteira com a Rússia. Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, a cidade tem sido constantemente atacada por bombardeios.

Na ofensiva mais recente, a Rússia utilizou drones, mísseis e bombas guiadas para atingir a região.

Ao longo da madrugada, dezenas de explosões foram ouvidas e diversos prédios residenciais, escolas e instalações de infraestrutura sofreram danos significativos.

Segundo informações das Forças Armadas da Ucrânia, o ataque russo envolveu o lançamento de 206 drones, dois mísseis balísticos e sete outros mísseis em diferentes pontos do país. Ao todo, dez locais foram atingidos.

A defesa aérea ucraniana conseguiu abater 87 drones. Outros 80 teriam sido desviados por meio de guerra eletrônica, uma técnica usada para interferir ou redirecionar os equipamentos, ou se tratavam de drones sem ogivas explosivas.

