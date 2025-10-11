Ataques aéreos israelenses atingem vila no Líbano e deixam um morto

Ataques aéreos realizados por Israel atingiram a vila de Msayleh, no sul do Líbano, resultando na morte de uma pessoa e deixando sete feridos, segundo informações do Ministério da Saúde libanês.

O Exército israelense afirmou que os bombardeios tiveram como alvo locais operados por militantes do Hezbollah.

Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram ter “desmantelado infraestrutura terrorista” do grupo, apoiado pelo Irã, e alegaram que o local continha “maquinário de engenharia” utilizado pelo Hezbollah, o que representaria uma violação dos acordos entre os dois países.

A presidência do Líbano confirmou os ataques, classificando-os como uma “flagrante agressão israelense” e afirmando que as instalações atingidas tinham caráter civil.

Os ataques ocorrem apesar do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em novembro de 2024, após um ano de combates intensificados pela guerra de Israel em Gaza. Desde então, Israel tem conduzido ofensivas regulares, alegando que o Hezbollah tenta se reagrupar na região.

