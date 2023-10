Até o momento, FAB resgatou 916 pessoas de Israel

Até o momento, a Força Aérea Brasileira (FAB) já resgatou 916 pessoas que fogem do conflito armado que assola Israel, que se encontra em guerra contra o grupo Hamas, na Faixa de Gaza.

Um outro voo da FAB, que estão sendo enviados pelo governo federal, deve sair da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 17h no horário local, e assim como os voos anteriores, fará uma parada em Roma antes de seguir para Tel Aviv.

A previsão é que a aeronave KC-30, um Airbus A330 200, deve retornar ao Brasil com os repatriados, e seus animais de estimação, na próxima quinta-feira (19), às 2h30 no horário de Brasília.

