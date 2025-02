Ator Gene Hackman é encontrado morto em sua casa no Novo México

O ator Gene Hackman, vencedor do Oscar, e sua esposa, Betsy Arakawa, foram encontrados mortos em sua residência em Santa Fé, no Novo México, nesta quarta-feira (26).

O Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé destacou que a causa da morte ainda não foi divulgada, mas não há indícios de crime. O caso foi registrado após uma solicitação de verificação de bem-estar, feita por volta das 13h45, horário local.

De acordo com a porta-voz do gabinete, Denise Womack-Avila, ao chegarem à residência, os delegados encontraram Hackman, Arakawa e um cachorro mortos no local. A investigação continua, mas não se acredita que a morte tenha ocorrido em circunstâncias suspeitas.

Gene Hackman, que tinha 95 anos, foi um dos maiores nomes do cinema americano. Sua carreira brilhante teve início com papéis marcantes em filmes como The French Connection (1971), pelo qual conquistou o Oscar de Melhor Ator, Hoosiers (1986), Unforgiven (1992) e The Firm (1993).

Conhecido por interpretar personagens de autoridade conflitantes ou vilões astutos, Hackman se tornou um ícone do cinema, com atuações que marcaram a história do cinema hollywoodiano.

Antes de sua fama no cinema, Hackman teve uma vida cheia de experiências, incluindo serviço na Marinha, trabalhos como motorista de caminhão e porteiro, e até disputas com o colega de quarto, Dustin Hoffman, que mais tarde se tornaria uma estrela de Hollywood. Hackman estourou no filme Bonnie & Clyde (1967), o que o projetou internacionalmente.

Após décadas de sucesso, Hackman se retirou da atuação aos 74 anos e passou seus últimos anos vivendo em Santa Fé, longe dos holofotes, com sua esposa, Betsy Arakawa, uma ex-pianista clássica. O ator, que teve três filhos com sua falecida ex-esposa Faye Maltese, se manteve discreto e distante da mídia, vivendo uma vida tranquila na região.

