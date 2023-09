Autoridades dos EUA irão recompensar US$ 25 mil para informações sobre brasileiro

As autoridades do estado de Pensilvânia, nos Estados Unidos, aumentaram para US$ 25 mil, cerca de R$ 123 mil na cotação atual, a recompensa para quem tiver qualquer tipo de informação que leve à prisão de Danilo Cavalcante, foragido do sistema prisional norte-americano desde 31 de agosto.

Inicialmente, as autoridades ofereciam uma recompensa de US$ 10 mil, quase R$ 50 mil, por qualquer informação que levasse à captura de Danilo.

O brasileiro foi flagrado neste domingo (10) nas imagens das câmeras de segurança de uma casa perto de Phoenixville, na Pensilvânia.

Ele apareceu com um visual diferente, sem barba e usando um casaco verde.

O nome de Danilo foi incluído na lista vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). Além da polícia da Pensilvânia, agentes da Swat também realizam buscas pelo brasileiro.

Deixe seu Comentário

Leia Também