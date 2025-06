Avião cai e explode com 242 pessoas a bordo na Índia; vídeo

A aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner com 242 pessoas a bordo (232 passageiros e 10 tripulantes) caiu na Índia nesta quinta-feira (12), próximo ao aeroporto da cidade de Ahmedabad. De acordo com o chefe da polícia da cidade à agência de notícias Asssociated Press, "aparentemente, não há sobreviventes".



A mídia indiana afirmou que ao menos 133 pessoas morreram. As equipes de resgate informaram que pelo menos 30 corpos foram retirados de um prédio no local da queda do avião.



O voo era operado pela Air India e tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido. Segundo a plataforma de monitoramento FlightRadar24, o avião perdeu a comunicação logo após decolar, a uma altura de cerca de 190 metros em relação ao solo.

Entre os passageiros, havia 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense, segundo a Air India e a agência de notícias Reuters.



Um porta-voz da polícia afirmou que a aeronave caiu sobre um alojamento de médicos. "Muitas pessoas" morreram, afirmou o ministro da Saúde indiano, sem estimar o número de vítimas.



Mais de 100 corpos foram levados a um hospital em Ahmadabad, afirmou a polícia local, mas sem detalhar se eram passageiros ou pessoas que estavam no prédio atingido pela aeronave.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, chamou o acidente de "tragédia". O Rei Charles III também está sendo atualizado sobre os resgates. O ministro das Relações Exteriores britânico disse estar "profundamente triste" com o acidente.

Your browser does not support HTML5 video.







Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também