Cinco pessoas são resgatadas em pântano de jacarés após queda de avião na Bolívia

Passageiros que sobreviveram a queda de uma aeronave ficaram 36 horas presos em um pântano repleto de jacarés e foram resgatados na tarde de ontem (2), na Amazônia boliviana no departamento de Beni.



As três mulheres, uma criança e o piloto foram encontrados sobre a aeronave virada, e saíram ilesos, informou Wilson Ávila, diretor do Centro de Operações de Emergência da região.



Na última quarta-feira (30), a aeronave decolou de Baures em direção a Trinidad uma distância de 180 quilômetros, ambas no distrito de Beni, no centro-norte da Bolívia. Logo após a decolagem o grupo passou a ser procurado pelas autoridades.



O piloto Andrés Velarde, de 29 anos, explicou à imprensa local que a aeronave que fazia um voo doméstico, começou a perder altitude e ele tentou encontrar uma planície para evitar uma colisão frontal com as montanhas, mas só conseguiu aterrissar em um pântano próximo a uma lagoa.



"Estávamos cercados por jacarés que vinham até nós, a três metros de distância", relatou Velarde, do leito do hospital. Eles também viram de perto uma sucuri. "Ficamos quase 36 horas sem conseguir dormir".



O piloto e os passageiros tiveram de se alimentar com a farinha de mandioca que uma das passageiras levava. "Não podíamos beber água e não podíamos ir a outro lugar por causa dos jacarés", lembra Velarde.

Os cinco sobreviventes foram transportados de helicóptero para a cidade de Trinidad, em um resgate da Força Aérea da Bolívia, informou o ministério da Defesa. A causa da queda ainda não foi informada.



