Avião capota durante pouso em aeroporto no Canadá

Um avião da companhia aérea Delta Air Lines, uma das principais dos Estados Unidos, sofre um acidente durante o pouso no aeroporto de Toronto, no Canadá, e acabou capotado na pista nesta segunda-feira (17).

A aeronave, modelo Bombardier CRJ-200, realizava o voo DL4819, que vinha de Minneapolis, nos Estados Unidos, e sofreu o acidente ao pousar no aeroporto de Toronto Pearson. Não se tem informações da causa do acidente.

O aeroporto informou que está ciente do acidente e que equipes de emergência atuam no local.

Segundo o portal CP24, há pelo menos oito pessoas feridas no local do acidente. Não se tem confirmação do número exato até o momento.

