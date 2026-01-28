Menu
Internacional

Avião com 15 pessoas a bordo desaparece na Colômbia

Aeronave da companhia estatal Satena perdeu contato com o controle de tráfego aéreo na região montanhosa de Norte de Santander

28 janeiro 2026 - 19h12Brenda Assis

Um avião comercial com 15 pessoas a bordo desapareceu nesta quarta-feira (28) no norte da Colômbia, enquanto voava entre Cúcuta e Ocaña, cidades próximas à fronteira com a Venezuela, informou a companhia aérea estatal Satena em comunicado oficial.

A aeronave envolvida é um Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709 e com capacidade para 19 pessoas, operado pela empresa SEARCA para a Satena. Estavam no avião 13 passageiros e dois tripulantes.

Segundo as informações divulgadas pelas autoridades aeronáuticas, o voo NSE 8849 decolou de Cúcuta às 11h42 (hora local) e tinha previsão de aterrissar no aeroporto de Aguas Claras, em Ocaña, às 12h05. Porém, o último contato com o controle de tráfego aéreo foi registrado às 11h54, pouco antes da aproximação ao destino.

“A SATENA mobilizou todos os recursos disponíveis, em coordenação com o Centro de Comando e Controle da Força Aeroespacial Colombiana e a Diretoria de Investigação Técnica e de Acidentes da Autoridade de Aeronáutica Civil, para realizar as buscas pela aeronave. Além disso, a linha telefônica (601) 919 3333 foi disponibilizada para que os familiares dos passageiros recebam informações oficiais”, disse a companhia aérea em nota.

De acordo com a imprensa local, o sinal do avião foi perdido enquanto sobrevoava uma zona entre os municípios de La Playa de Belén e Hacarí, no departamento de Norte de Santander. A região onde o avião desapareceu é caracterizada por terreno montanhoso e de difícil acesso, o que complica as operações de localização.

