Avião da American Airlines sofre desvio para Roma após ameaça de bomba

Um voo da American Airlines, que partiu de Nova York, nos Estados Unidos, e tinha como destino Nova Deli, capital da Índia, foi forçado a divergir de seu destino final e pousar em Roma, capital da Itália, após uma ameaça de bomba neste domingo (23)

Segundo o UOL, o perfil Flight Emergency, que faz rastreamento de voos, e fontes do aeroporto romano, o voo do Boeing 787-9 Dreamliner tinha cerca de 200 pessoas a bordo e pouso no aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, por volta das 16h20 GMT (12h20 no horário de Mato Grosso do Sul).

“O voo AA292 da American Airlines será desviado para Roma, a caminho de Nova Déli, devido a uma ameaça de bomba”, disso o Flight Emergency em seu perfil no X, antigo Twitter.

A aeronave estava sobrevoando o Mar Cáspio quando a companhia aérea avisou a tripulação sobre uma ameaça de bomba, disseram as fontes.

Não se tem mais informações sobre a veracidade da ameaça de bomba até o momento. A American Airlines ainda não se pronunciou sobre o acontecimento.

