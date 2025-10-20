Menu
Avião de carga cai no mar durante pouso em Hong Kong e deixa dois mortos

O Departamento de Aviação Civil iniciará investigação para determinar as causas do acidente

20 outubro 2025 - 10h37Vinícius Santos com informações da Agência Reuters
Foto: Foto:   (REUTERS/Tyrone Siu)

Um avião de carga derrapou na pista e caiu no mar durante o pouso no Aeroporto Internacional de Hong Kong na madrugada desta segunda-feira (20), no horário local. O acidente resultou na morte de dois trabalhadores do aeroporto, que estavam em um carro de patrulha de segurança.

O Boeing 747 envolvido no incidente, o mais mortal registrado no aeroporto do centro financeiro em mais de 25 anos, caiu na água e ficou parcialmente submerso. Apesar da gravidade do acidente, os quatro tripulantes a bordo escaparam vivos, segundo informações da agência Reuters.

Fotos divulgadas após o ocorrido mostram a aeronave com a pintura da AirACT parcialmente submersa próximo ao quebra-mar do aeroporto, com o escorregador de emergência acionado e as seções do nariz e da cauda separadas.

O Departamento de Aviação Civil de Hong Kong deve conduzir uma investigação para apurar as causas do acidente. Autoridades informaram que não havia carga a bordo da aeronave no momento do pouso. Apesar do incidente, os voos no aeroporto não foram afetados.

