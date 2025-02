Avião de transporte médico cai na Filadélfia e deixa seis mortos

Um pequeno avião de transporte médico caiu na noite de sexta-feira (31) em uma área residencial da Filadélfia, nos Estados Unidos, provocando uma grande explosão e um incêndio.

Todas as seis pessoas a bordo, incluindo uma criança que havia recebido atendimento médico no país, morreram no acidente.

De acordo com a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês), a aeronave, um Learjet 55, caiu por volta das 18h30 (horário local), logo após decolar do Aeroporto Northeast Philadelphia com destino ao Aeroporto Nacional Springfield-Branson, no Missouri.

A bordo estavam uma paciente pediátrica mexicana, sua mãe, e quatro integrantes da tripulação e equipe de saúde.

O hospital Shriners Children’s Hospital, onde a criança havia sido tratada, confirmou que todos os ocupantes da aeronave faleceram. A empresa que operava o avião, Jet Rescue Air Ambulance, também confirmou a identidade das vítimas.

Testemunhas relataram que a aeronave explodiu ao atingir o solo, formando uma grande bola de fogo e espalhando destroços por casas e veículos na região do Roosevelt Mall.

"Parecia uma bomba explodindo", descreveu uma das testemunhas.

O consulado mexicano nos EUA informou que está em contato com os familiares das vítimas e prestando assistência necessária. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela FAA e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou a tragédia em sua plataforma Truth Social, expressando solidariedade às famílias das vítimas.

