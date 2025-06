Avião emitiu pedido de socorro antes da queda na Índia

Saiba Mais Internacional Avião cai e explode com 242 pessoas a bordo na Índia; vídeo

Logo após a decolagem na manhã desta quinta-feira (12), a Boeing 787-8 Dreamliner emitiu um pedido de socorro, também chamado de Mayday, ao Controle de Tráfego Aéreo l do Aeroporto Internacional de Ahmedabad, segundo a Diretoria Geral de Aviação Civil da Índia.

O voo decolou às 13h39, horário local, e enviou o pedido de socorro, segundo o comunicado. “Mas, posteriormente, a aeronave não respondeu aos chamados feitos pelo ATC. Imediatamente após a decolagem da pista 23, a aeronave caiu em solo fora do perímetro do aeroporto. Uma densa fumaça preta foi vista saindo do local do acidente”, afirmou o comunicado.

O avião caiu em um hotel de hospedagem de médicos, fora do aeroporto da cidade, segundo autoridades. A aeronave levava 242 pessoas a bordo (10 tripulantes e 232 passageiros). Entre as vítimas, 11 eram crianças.

Ainda não foi revelado o motivo do acidente e autoridades locais informaram que há 1 sobrevivente, encontrado no assento 11A e levado a um hospital para tratamento.

. À CNN, Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco, revelou que o avião em questão já havia sido proibido de voar anteriormente por histórico de problemas técnicos, apesar de seu sistema elétrico revolucionário e capacidade de otimização de energia. "A gente teve vários momentos em que essa aeronave ficou proibida de voar em solo, aguardando a correção de problemas técnicos", afirmou o especialista.



O avião que caiu na Índia registra o primeiro grande acidente envolvendo um Boeing 787 Dreamliner desde que a aeronave entrou em serviço em 2011, segundo o Resumo Estatístico de Acidentes com Aviões Comerciais a Jato da Boeing.





