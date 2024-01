Avião faz pouso de emergência após motor pegar fogo durante voo nos EUA

Uma aeronave cargueira da Atlas Air precisou fazer um pouso de emergência na noite de quinta-feira (19) em Miami, nos Estados Unidos, após um dos motores pegar fogo e soltar faíscas.

O incidente aconteceu logo após a decolagem da aeronave, um Boeing 747-8 cargueiro. Estavam a bordo cinco tripulantes, e o voo tinha como destino final San Juan, em Porto Rico.

Durante o voo, as chamas se alastraram por um dos quatro motores do avião, obrigando o piloto a solicitar um pouso de emergência no aeroporto que havia acabado de partir. Apesar do incêndio, a aeronave conseguiu pousar em segurança.

"A tripulação seguiu todos os procedimentos padrão e retornou em segurança para o aeroporto internacional de Miami", informou a Atlas Air em nota. A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) investigam o caso.

Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado por uma pessoa que acompanhava o voo da aeronave, mostra o momento em que um dos motores pega fogo. Confira:

