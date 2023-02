Avião fica destruído e piloto ferido após ave se chocar contra aeronave

Um instrutor de voo e um piloto em treinamento acabaram tomando o susto de suas vidas após uma águia colidir com a aeronave, que terminou com o para-brisas totalmente destruído. O caso foi registrado na última quarta-feira (8) na República Tcheca.

No momento do incidente, o jovem de 23 anos, em treinamento para se tornar um piloto, estava controlando a aeronave, do modelo Cessna, e ficou ferido após o pássaro se chocar contra o avião, que seguia numa velocidade de aproximadamente 200 km/h.

O instrutor então assumiu o controle da aeronave e fez um pouso de emergência em um aeroporto na cidade de Hradec Kralove.

Além do para-brisa da aeronave, a hélice dianteira também foi danificada com o impacto. Os danos foram estimados em cerca de 1 milhão de coroas tchecas, cerca de R$ 240 mil, segundo autoridades do país.

A ave não sobreviveu ao impacto, e teve o seu corpo partido ao meio, uma metade ficou presa ao manche do avião, enquanto a outra atingiu os bancos traseiros.

