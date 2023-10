Avião que trará brasileiros de Gaza decola para o Egito

Uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) decolou de Roma com direção a cidade de Al Arish, no Egito, com o intuito de repatriar alguns brasileiros que ainda permanecem presos na região da Faixa de Gaza.

Na nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, a informação era que um grupo de cerca de 30 brasileiros e seus familiares, abrigados nas localidades de Khan Younis e Rafah, no sul de Gaza, aguardando a abertura do posto de fronteira de Rafah.

Na aeronave também estão sendo levados cerca de 40 purificadores de água portáteis, além de dois kits de medicamentos e insumos enviados pelo governo brasileiro, para atender à situação de emergência na Faixa de Gaza, que vem sendo bombardeada por Israel desde 7 de outubro.

Segundo a FAB, cada kit tem 48 itens, incluindo antibióticos, anti-inflamatórios, ataduras, entre outros. Já os purificadores têm capacidade para produzir água pura e atender até 13,5 mil pessoas por dia.

O VC-2 inicialmente pousará no Aeroporto Internacional de El-Arish, localizado a cerca de 60 quilômetros do posto de fronteira de Rafah, que separa Gaza do Egito.

Depois de descarregar o material, o avião da FAB será deslocado para o Cairo, capital egípcia, onde aguardará instruções sobre a retirada dos brasileiros que estão em Gaza.

