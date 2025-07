JD1TV: Avião russo cai com 48 pessoas a bordo e não deixa sobreviventes

Um avião Antonov An-24 transportando 48 pessoas caiu no extremo leste da Rússia nesta quinta-feira (24). Não havia estradas para chegar ao local e uma equipe de resgate com mais de 100 pessoas teve que usar maquinário pesado para abrir caminho.

A aeronave se preparava para pousar. Entre as vítimas estavam seis tripulantes, 42 passageiros, entre eles cinco crianças.

Ele estava a caminho da cidade de Blagoveshchensk para Tynda, uma cidade remota e importante entroncamento ferroviário na região de Amur, na fronteira com a China, e desapareceu dos radares enquanto se preparava para pousar.



Restos do avião foram encontrados em uma colina a cerca de 15 km de Tynda, segundo a agência de notícias Interfax, citando autoridades dos serviços de emergência.

O avião fazia parte de um voo da companhia aérea regional privada com sede na Sibéria, chamada Angara e operava pela companhia aérea soviética Aeroflot antes do colapso da União Soviética em 1991.



A fuselagem em chamas do avião, que foi fabricado na era soviética e tinha quase 50 anos, foi avistada no solo por um helicóptero. Veja:



Vasily Orlov, o governador regional, ofereceu suas condolências às famílias dos mortos e declarou três dias de luto, ordenando que as bandeiras fossem baixadas a meio mastro. "Lamento informar que, de acordo com dados preliminares, não há sobreviventes da queda do avião An-24 no distrito de Tynda. Equipes de resgate já chegaram ao local da queda", disse ele em um comunicado.



O governo federal russo disse que criou uma comissão para lidar com as consequências do acidente e as autoridades anunciaram uma investigação sobre a causa. O Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin foi notificado do acidente.



