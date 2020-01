Avião tem problema no pouso e vai parar no meio de avenida

Priscilla Porangaba, com informações do Extra

Um avião da Caspian Airlines saiu da pista enquanto pousava em um aeroporto no sudoeste do Irã nesta segunda-feira (27) e foi parar no meio de uma avenida nas proximidades do aeroporto.

Segundo alguns veículos estatais iranianos, havia 135 passageiros e sete tripulantes a bordo da aeronave, que viajava de Teerã para Mahshahr. Dois passageiros teriam ficado levemente feridos.

Citando funcionários da aviação civil iraniana, a agência estatal Irna disse que um problema técnico havia atrasado a decolagem da aeronave. O incidente, diz a agência, está sob investigação.

Segundo a televisão estatal do Irã, o piloto "teria pousado tarde demais, perdendo a pista de pouso". Um repórter a bordo do avião, no entanto, disse que uma das rodas traseiras do avião quebrou, obrigando o piloto a realizar um pouso "de barriga".

O avião em questão, segundo a imprensa iraniana, é um McDonnell Douglas MD-83, construído em 1994. Seu número de registro é EP-CPZ. Vídeos não verificados mostram passageiros descendo da aeronave e sentando no meio de uma rodovia em Mahshahr.

No sábado (25), um avião iraniano que ia de Teerã para Istambul fez um pouso de emergência no aeroporto de Teerã devido a um problema técnico. O setor aéreo iraniano é apenas um dos vários do país afetados pelas sanções americanas e sua política de “pressão máxima”. Devido às restrições, as companhias não podem atualizar suas frotas com novas peças ou aeronaves há 24 anos.

