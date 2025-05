Avião voa sozinho por 10 minutos após copiloto passar mal na cabine de comando

Uma aeronave da companhia aérea alemã Lufthansa, com 205 passageiros, voou sozinha por 10 minutos no piloto automático, sem qualquer supervisão humana, após o copiloto passar mal enquanto o comandante usava o banheiro.

O Airbus A321, que fazia o voo LH77X, saiu de Frankfurt, na Alemanha, com destino a Sevilha, na Espanha, e por volta das 10h31 no horário local, o capitão da aeronave precisou deixar a cabine de controle, também conhecida como cockpit, para usar o banheiro.

Segundo informações da imprensa internacional, o piloto afirmou que o copiloto aparentava estar em bom estado de saúde e, por isso, não se preocupou em deixar a cabine de controle sozinha.

No entanto, ao voltar do banheiro, ele não conseguiu acessar a cabine de controle, com relatos apontando que ele tentou, por quatro vezes, entrar na cabine utilizando a senha da porta, mas não conseguiu.

Outro tripulante tentou entrar em contato com a cabine, mas não foi respondido, obrigando o uso de protocolo emergencial. Após a porta ser aberta manualmente, o comandante notou que o copiloto estava passando mal.

De acordo com o comandante, seu companheiro estava pálido, suando e com movimentos estranhos. Um médico a bordo auxiliou no atendimento ao copiloto e disse que seu estado de saúde se tratava de um possível problema cardíaco.

Em casos de o comandante deixar a cabine, um comissário deveria fazer companhia ao copiloto, no entanto, as operadoras de voo não são obrigadas a considerar a permanência de outra pessoa na cabine durante ausências curtas de algum dos dois pilotos.

O comandante reassumiu o controle do voo e o desviou para o aeroporto Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport, em Madri, por volta das 10h42 no horário local.

O caso aconteceu em 17 de fevereiro de 2024, mas estava sendo investigado em sigilo pela Comissão de Investigação de Acidentes e Incidentes de Aviação Civil da Espanha (CIAIAC) e só veio à tona na última quinta-feira (15), após publicação do relatório do incidente.

O copiloto foi liberado e colocado em observação horas depois. Ele foi afastado da companhia aérea para tratar do caso.

