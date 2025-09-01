Menu
Internacional

Aviões colidem em aeroporto municipal e um morre nos E.U.A

As aeronaves transportavam dois ocupantes cada e tentavam pousar no momento do acidente

01 setembro 2025 - 13h24Sarah Chaves, com CNN
Foto: KMGH/ NewsourceFoto: KMGH/ Newsource  

Pelo menos uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após a colisão entre dois aviões de pequeno porte nas proximidades do Aeroporto Municipal de Fort Morgan, no nordeste do Colorado, nos Estados Unidos, segundo autoridades locais.

De acordo com a FAA (Administração Federal de Aviação), o acidente ocorreu na manhã de domingo (31), quando um Cessna 172 e um Extra Flugzeugbau EA300 se chocaram enquanto ambos tentavam pousar. Cada aeronave transportava dois ocupantes.

Equipes de resgate relataram ter avistado "fumaça preta" e "chamas ativas", conforme registros de áudio do despacho divulgados pelo site Broadcastify. A gravação também indica que ao menos uma pessoa ficou presa em um dos aviões.

Imagens divulgadas pela KMGH, afiliada da CNN, mostram uma das aeronaves completamente destruída ao lado da pista, cercada por cinzas escuras e fluidos derramados.

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Morgan, os dois ocupantes do Cessna sobreviveram com ferimentos leves. Já no segundo avião, um dos tripulantes morreu no local e o outro foi encaminhado ao hospital.

