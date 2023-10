Barbie da vida real? Mulher diz que nasceu sem vagina

A australiana Ally Hensley, em entrevista ao Daily Star, detalhou sua vida com a síndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), que resultou em ela nascer sem uma vagina, útero e colo do útero.

Hoje consciente da situação, ela contou ao portal que nem sempre as coisas foram assim, e que por anos sentiu vergonha do próprio corpo e teve dificuldades em se relacionar com homens.

“Parecia uma Barbie lá embaixo”, disse Ally.

Para poder ter sexo com penetração algum dia, a paciente precisou escolher entre uma cirurgia ou uma dilatação, opção escolhida, e precisou utilizar, diariamente, um dilatador e lubrificante para ela mesma “criar” o seu canal vaginal.

“Eu escolhi a dilatação, queria criar minha própria vagina. Minha ‘covinha’ vaginal não tinha mais do que uma unha do polegar e tive que esticá-la até pelo menos 12 centímetros”, detalhou.

Atualmente ela tem uma vida normal, e compartilha seu dia a dia nas redes sociais, trazendo conscientização e ajudando outras mulheres que nasceram com a mesma condição.

Deixe seu Comentário

Leia Também