Baterista da banda Scorpions, James Kottak morre aos 61 anos

O baterista da banda alemã Scorpions, James Kottak, morreu durante a terça-feira (9), aos 61 anos. A causa da morte do artista não chegou a ser informada. A notícia foi confirmada pela filha do músico ao site TMZ.

O músico chegou a falar do seu problema de saúde e comentou, em 2022, que não tinha ainda conseguido se livrar completamente do álcool.

Kottak nasceu em Louisville, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos e se juntou à banda alemã Scorpions em 1996. Ele foi demitido em 2016 por problemas com o alcoolismo.

Além dos Scorpions, ele também foi integrante da banda Kingdom Come, que ficou bastante conhecida na década de 1980, e saiu em turnê com grupos como KrunK, Montrose, Wild Horses e Buster Brown.

Ele também ficou conhecido ao fazer aparições no reality show "Ex-Wives of Rock", de 2012. Kottak foi casado com Athena, irmã de Tommy Lee, entre os anos de 1996 e 2010. Os dois tiveram um filho, Matthew.

