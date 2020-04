Ator Jay Banedict é mais uma vítima fatal do coronavírus

O ator Jay Benedict morreu aos 68 anos, no sábado (4), vítima do coronavírus, segundo informações da assessoria.



Com uma longa carreira em papéis menores, ele ficou bastante conhecido por interpretar filmes como Aliens: O Resgate, onde viveu o pai de Newt (Carrie Henn) e Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, onde interpretou um homem rico.



Confira a publicação da assessoria TCG, sobre o falecimento do ator no último sábado.

It is with great sadness that we announce the passing of our dear client Jay Benedict, who this afternoon lost his battle with COVID-19. Our thoughts are with his family — TCG ArtistManagement (@TCGArtist) April 4, 2020



"É com muita dor que anunciamos a morte do nosso cliente Jay Benedict, que perdeu a batalha contra a covid-19 nesta tarde. Nossos pensamentos estão com sua família", disse a TCG Artist Management em um comunicado.



Jay também era dublador e participou da versão americana do anime Super Nova e do jogo Spartan: Total Warrior.







Deixe seu Comentário

Leia Também