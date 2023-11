Bebê de 10 meses fica com crucifixo preso na garganta

Um bebê, de apenas 10 meses, ficou com um crucifixo preso na garganta depois de tentar engolir o objeto. A criança precisou passar por uma endoscopia para a retirada do objeto, no sábado (11), no Peru.

Segundo o g1, a mãe da menina percebeu que a criança estava com um desconforto e resolveu levá-la ao hospital, na região de La Libertad, no noroeste do Peru.

Após a realização de exames, os profissionais de saúde perceberam que o bebê havia engolido um crucifixo. O médico Luis Esteves Cabanillas disse que o procedimento para a retirada do objeto foi complicado.

"Mesmo quando tentamos retirá-lo inicialmente, não conseguimos, estava preso, então tentamos várias vezes", afirmou.

A mãe da criança, Maricarmen Sajami Rosas, disse que a filha está bem e que ficou aliviada com o sucesso do procedimento médico. "É como recomeçar. É um presente, uma bênção, um milagre por salvar minha filha."

