Bebê de 9 meses é encontrado morto enforcado por protetor de berço

Um bebê de 9 meses morreu enforcado por um tecido usado como protetor de berço onde a criança dormia. Preston foi encontrado morto pelo pai do pequeno, Cuchulain Brian. As informações são do portal The Sun.

O caso aconteceu no ano de 2013, no Reino Unido, mas voltou a repercutir recentemente na internet. Na época, Cuchulain contou como foi o momento em que encontrou o bebê morto.

“Quando entrei no berçário e vi Preston deitado ali, sem vida com o material do protetor do berço pendurado no pescoço, meu coração simplesmente caiu”, disse o pai.

Lisa Gee, mãe de Preston, disse que chamou o resgate ao saber da situação do filho. “Quando ele (Cuchulain) me disse que nosso precioso filho estava morto, gritei e corri para chamar a ambulância”, contou.

“Preston era o bebezinho mais feliz e alegre que você poderia conhecer”, completou Lisa.

