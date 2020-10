Bebê espanhol nasce com anticorpos contra o coronavírus

Um bebê nascido na Espanha teve anticorpos contra o coronavírus detectados em um teste sorológico. Segundo a imprensa espanhola, o recém-nascido chegou a testar positivo para a covid-19 em um primeiro teste PCR, o teste rápido, mas depois deu negativo num segundo exame.

Após ser respeitado o protocolo de esperar 48 horas para a realização de um novo teste PCR, o diagnóstico negativo leva a crer que que o bebê pode ter adquirido os anticorpos pela placenta da mãe. Essa é a hipótese mais aceita pelo hospital, pois os recém-nascidos não são capazes de gerar por si próprios a imunidade contra a covid-19.

A mãe do bebê espanhol havia testado positivo quando deu entrada no hospital, o que reforça a tese de transmissão dos anticorpos. Há ainda a possibilidade de transmissão no parto, o que pode fazer o bebê testar positivo para a presença do vírus. De acordo com a Sociedade Espanhola de Neonatologia, o caso é “muito raro” e será investigado pelos cientistas.

