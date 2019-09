Bebê nasce com três mãos e quatro pernas devido à má formação

Devido à uma má formação dentro do útero da mãe, que uniu dois trigêmeos, um bebê nasceu com três mãos e quatro pernas na Índia. A gestante não sabia que esperava mais de um bebê.

Segundo os médicos do hospital em Rajastão, é provável que o corpo da terceira criança tenha se unido ao da menina, fazendo com que ela nascesse com “membros extras” no peito e abdômen.

“O bebê do sexo masculino nasceu normal, mas a menina é um caso de gêmeos siameses. Ela tem um pequeno problema de respiração. Nós a colocamos em suporte de oxigênio para estabilizar seus sinais vitais. A mãe, Raju, e o menino estão estáveis”, diz o cirurgião responsável pelo parto Rohitesh Meena ao Daily Mail.

A grávida e o marido, Badhulal Gurjar, esperavam o primeiro filho. Porém, eles não sabiam que teriam trigêmeos, considerando que ela não fez nenhum ultrassom durante a gestação.

Agora, o bebê será encaminhado para um hospital em Jaipur, capital do estado do Rajastão, onde os pais poderão solicitar tratamento e uma cirurgia. “O casal está angustiados após o nascimento da menina”, finaliza o médico.

