Bíblia hebraica é leiloada por 38 milhões de euros

Uma bíblia hebraica foi leiloada por US$ 38 milhões (cerca de R$ 190 milhões), com isso, ela se tornou o manuscrito mais valioso do mundo e a mais completa que existe em todo o planeta.

Conforme especialistas, ela foi escrita em hebraico, e as estimativas dão conta de que ela é datada de 1.100 anos atrás. A bíblia contém todos os 24 livros, que os cristãos definem como antigo testamento, faltaram apenas 12 páginas para a bíblia ficar totalmente completa, segundo a casa de leilões Sotheby's.

Quem arrematou o manuscrito foi um advogado, Alfred Moses, também ex-embaixador dos Estados Unidos, segundo ele, a bíblia integrará ao Museu do Povo Judeu, em Tel-Aviv.

