Boeing 787-8: Cinco pessoas morreram em prédio atingido e 1 passageiro sobreviveu

O acidente de avião da Air India que caiu com 242 pessoas a bordo nesta quinta-feira (12), atingiu um hotel de estudantes de medicina, e conforme autoridades locais, pelo menos cinco pessoas morreram. O local fica próximo ao Aeroporto Internacional de Ahmedabad na Índia.

Já das 242 pessoas a bordo do avião, mais de 200 corpos são retirados dos destroços e conforme o comissário de polícia GS Malik, um homem sobreviveu a queda.

De acordo com a CNN News 18, rede afiliada da CNNO, o sobrevivente foi encontrado no assento 11A e levado a um hospital para tratamento.



Anteriormente, a polícia disse que não havia sobreviventes.

