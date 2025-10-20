Bolívia elege Rodrigo Paz para a presidência

Sarah Chaves, com CNN atualizado em 20/10/2025 às 09h14

Rodrigo Paz, do PDC (Partido Democrata Cristão), foi eleito presidente da Bolívia neste domingo (19). Em discurso após o anúncio, ele afirmou que “quem vence é o país” e agradeceu ao adversário, Jorge “Tuto” Quiroga, por reconhecer o resultado.

Aos 58 anos, Paz é senador, ex-prefeito de Tarija e filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora. Defende uma política de centro e um “capitalismo para todos”. Seu plano prevê congelar contratações públicas e suspender atividades de estatais deficitárias.

O novo governo enfrentará uma economia fragilizada. A Bolívia entrou em recessão pela primeira vez em quase 40 anos, com retração de 2,4% no primeiro semestre. A produção de gás caiu, a escassez de dólares persiste e a crise do combustível afeta setores essenciais.

Filas de até três dias para abastecimento se tornaram comuns, e a falta de diesel já comprometeu a produção agrícola. A CAO (Câmara Agropecuária do Oriente) alertou que o setor está perto do colapso e cobrou uma solução imediata do futuro presidente.

Durante as eleições, o governo atual e a estatal YPFB garantiram o fornecimento mínimo de combustível, evitando problemas logísticos no pleito.

