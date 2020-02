Bolsonaro comparecerá a posse de novo presidente do Uruguai

O presidente Jair Bolsonaro comparecerá nesse domingo (1º) à cerimônia de posse do novo presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, que acontecerá na capital do país, Montevidéu.

O político do Partido Nacional, centro-direita, venceu as eleições presidenciais do ano passado, em uma disputa acirrada contra Daniel Martínez no segundo turno, candidato do Frente Ampla.

No primeiro turno, Lacalle Pou ficou 10% abaixo de Daniel. Já no segundo turno, Luis construiu uma coalizão "multicolorida", união das bandeiras dos partidos, e aliou-se aos candidatos Ernesto Talvi, do partido Colorado, e Guido Manini Ríos, do Cabildo Aberto.

A vitória representa alternância de poder, após 15 anos de governos de esquerda no Uruguai.

Autoridades

O presidente Bolsonaro participará da solenidade, acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Além do nosso presidente, o rei da Espanha, Felipe VI, também participará da cerimônia.

Os Estados Unidos enviarão Andrew Wheeler, membro do gabinete de Donald Trump, para representar o país. Wheeler será acompanhado pelo embaixador Kenneth S. George, além de assessores especiais.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, não comparecerá a posse, pois tem compromissos no Congresso. Porém, em um programa de rádio, o presidente argentino disse que pretende ir até o país para cumprimentá-lo.

O presidente chileno, Sebastián Piñera, o presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, o presidente colombiano, Iván Duque, comparecerão a cerimônia.

A presidente boliviana, Jeanine Áñez, não comparecerá ao ato, mas será representada pela chanceler Karen Longaric.

O presidente peruano, Martín Vizcarra, não poderá ir por questões constitucionais, mas será representado pelo presidente do Conselho de Ministros de seu país, Vicente Zeballos.

O vice-presidente equatoriano, Otto Sonnenholzner, representará o presidente Lenin Moreno.

Representando a China estará o enviado do presidente Xi Jinping, o ministro da Ecologia e Meio Ambiente, Li Ganjie.

Os presidentes da Venezuela, Cuba e Nicarágua não foram convidados.

