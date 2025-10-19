Menu
Internacional

Bombardeios "de retaliação" israelense abalam cessar-fogo na Faixa de Gaza

Israel interrompeu a entrada de ajuda humanitária na área de conflito até "segunda ordem"

19 outubro 2025 - 14h49Sarah Chaves
Foto: TV GloboFoto: TV Globo  

Israel voltou a bombardear o sul da Faixa de Gaza neste domingo (19), em retaliação a um suposto ataque do Hamas contra militares israelenses. A ação representa a primeira grande ameaça ao cessar-fogo em vigor há quase dez dias, firmado com mediação dos Estados Unidos.

Segundo o governo israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou uma “forte retaliação”. Aviões de combate atingiram alvos em Rafah, no sul de Gaza, área sob controle israelense. O Hamas, por sua vez, negou ter atacado forças israelenses e afirmou que quatro pessoas morreram nos bombardeios.

Como resposta, Israel também suspendeu a entrada de ajuda humanitária no território palestino até “segunda ordem” e pode realizar novos ataques, segundo fontes oficiais.

O Hamas informou ter encontrado o corpo de mais um refém israelense morto em cativeiro, mas ameaçou interromper a devolução de corpos caso os ataques continuem.

Testemunhas relataram à agência AFP que houve confrontos entre grupos armados palestinos e forças israelenses antes dos bombardeios. Um oficial israelense confirmou os combates e afirmou que o episódio representa “uma violação flagrante do cessar-fogo”.

Apesar da trégua, em vigor desde 10 de outubro, o Hamas denuncia “diversas violações” por parte de Israel, incluindo a morte de 37 palestinos desde o início do acordo.

