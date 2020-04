Boris Johnson segue na UTI, mas sem uso de respirador

Priscilla Porangaba, com informações do O Globo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, o primeiro líder mundial a declarar que estava infectado com o coronavírus, acabou sendo levado na noite dessa segunda-feira (7) para a UTI depois que seus sintomas da doença pioraram.

Nesta manhã, a imprensa britânica informa que ele teve dificuldades respiratórias e recebeu oxigênio, mas que não usou um ventilador mecânico.

Seu quadro não se alterou, em para melhor nem para pior , o que mantém a atenção da nação sobre o premiê. Nenhuma declaração oficial foi feita neste sentido até o momento. O estado de saúde de Johnson é a manchete de todos os sites locais – dos tabloides mais sensacionalistas ao econômico Financial Times.

O site do Sistema Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) explica que as unidades de terapia intensiva são para aqueles que estão “gravemente doentes” ou se recuperando de uma cirurgia. E acrescenta: “A maioria das pessoas em uma UTI tem problemas com um ou mais órgãos. Por exemplo, eles podem não conseguir respirar por conta própria.”

