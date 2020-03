Boris Johnson testou positivo para coronavírus

Mauro Silva, com informações do TNH R7

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou na manhã desta sexta-feira (27) que testou positivo para o coronavírus.

Johnson confirmou o resultado do teste em um vídeo postado em sua rede social. Ele afirmou que está com os sintomas da doença e pediu que todos fiquem em casa respeitando a orientação do governo. "Fiquem em casa. Salvem vidas", disse.

Conforme informado porta-vozes do governo britânico, Boris fes o teste por recomendação do principal conselheiro médico (chief medical officer) do Reino Unido, Chris Whitty. "Continuo liderando o governo no combate ao coronavírus, por videoconferência", escreveu o primeiro-ministro na internet.

