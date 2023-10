Brasil fica de fora da lista dos '50 melhores bares do mundo'; veja lista

A lista dos 50 melhores bares do mundo em 2023 foi anunciada nessa terça-feira (17), e colocou em 1º lugar um estabelecimento de Barcelona, na Espanha. Na América do Sul, o melhor colocado foi um bar de Cartagena, na Colômbia.

Não há nenhum bar brasileiro entre os 50 melhores, mas dois na cidade de São Paulo apareceram no restante da lista (entre a 51ª e a 100ª posição), que havia sido divulgada em 10 de outubro: o Tan Tan (56º) e SubAstor (58º).

A premiação é feita com os votos de um grupo com 680 especialistas em drinks divididos igualmente entre homens e mulheres e espalhados em 28 pontos ao redor do mundo. Os votantes precisaram ficar em anonimato e puderam votar em até sete bares que visitaram nos 18 meses anteriores.

Os países com mais bares entre os 50 primeiros colocados são Estados Unidos, Inglaterra e Itália, com cinco cada um. Em seguida, estão o México, com quatro, e Espanha, Argentina e Grécia, com três cada um. Confira a lista dos melhores bares do mundo em 2023:

1 - Sips (Barcelona, Espanha);

2 - Double Chicken Please (Nova York, Estados Unidos);

3 - Handshake Speakeasy (Cidade do México, México);

4 - Paradiso (Barcelona, Espanha);

5 - Connaught Bar (Londres, Inglaterra);

6 - Little Red Door (Paris, França);

7 - Licorería Limantour (Cidade do México, México);

8 - Tayēr + Elementary (Londres, Inglaterra);

9 - Alquímico (Cartagena, Colômbia);

10 - Himkok (Oslo, Noruega);

11 - Tres Monos (Buenos Aires, Argentina);

12 - Line (Atenas, Grécia);

13 - BKK Social Club (Bangkok, Tailândia);

14 - Jigger & Pony (Singapura);

15 - Maybe Sammy (Sidney, Austrália);

16 - Salmon Guru (Madri, Espanha);

17 - Overstory (Nova York, Estados Unidos);

18 - Zest (Seul, Coréia do Sul);

19 - Mahaniyom Cocktail Bar (Bangkok, Tailândia);

20 - Coa (Hong Kong);

21 - Drink Kong (Roma, Itália);

22 - Hanky Panky (Cidade do México, México);

23 - Caretaker's Cottage (Melbourne, Austrália);

24 - Café La Trova (Miami, Estados Unidos);

25 - Baba au Rum (Atenas, Grécia);

26 - CoChinChina (Buenos Aires, Argentina);

27 - Katana Kitten (Nova York, Estados Unidos);

28 - Satan's Whiskers (Londres, Inglaterra);

29 - Wax On (Berlim, Alemanha);

30 - Florería Atlántico (Buenos Aires, Argentina);

31 - Röda Huset (Estocolmo, Suécia);

32 - Sago House (Singapura);

33 - Freni e Frizioni (Roma, Itália);

34 - Argo (Hong Kong);

35 - A Bar with Shapes for a Name (Londres, Inglaterra);

36 - The SG Club (Tóquio, Japão);

37 - Bar Benfiddich (Tóquio, Japão);

38 - The Cambridge Public House (Paris, França);

39 - Panda & Sons (Edimburgo, Escócia);

40 - Mimi Kakushi (Dubai, Emirados Árabes Unidos);

41 - Scarfes Bar (Londres, Inglaterra);

42 - 1930 (Milão, Itália);

43 - Carnaval (Lima, Peru);

44 - L'Antiquario (Nápoles, Itália);

45 - Baltra Bar (Cidade do México, México);

46 - Locale Firenze (Florença, Itália);

47 - The Clumsies (Atenas, Grécia);

48 - Atlas (Singapura);

49 - Jewel of the South (Nova Orleans, Estados Unidos);

50 - Galaxy Bar (Dubai, Emirados Árabes Unidos).

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também