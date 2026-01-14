Menu
Internacional

Brasil retribui ajuda da Venezuela na pandemia com envio de medicamentos

Delcy Rodríguez agradeceu o apoio brasileiro após doação de insumos médicos

14 janeiro 2026 - 11h36
Presidente Lula e a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez Presidente Lula e a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez   (CNN)

O governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde, enviou 100 toneladas de medicamentos e insumos médicos à Venezuela para apoiar o país vizinho após a destruição do seu maior centro de distribuição de medicamentos, em Caracas, em um episódio que o governo venezuelano atribuiu a um ataque militar estrangeiro.

A primeira remessa de 40 toneladas foi destinada prioritariamente ao tratamento de pacientes que dependem de hemodiálise.

Em resposta à ajuda brasileira, a presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestou especial agradecimento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao povo do Brasil, destacando o apoio em um momento considerado crítico para o sistema de saúde venezuelano. O reconhecimento foi feito em mensagem oficial e cita conversas com o presidente brasileiro sobre a cooperação.

O gesto brasileiro foi apresentado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, como um ato de solidariedade regional que não compromete o atendimento aos cerca de 170 mil pacientes em tratamento de diálise no Sistema Único de Saúde. Padilha lembrou que, durante a pandemia de covid-19, a Venezuela forneceu cerca de 130 mil metros cúbicos de oxigênio ao Brasil para enfrentar a grave crise de falta de insumos em Manaus, um gesto que agora foi retribuído com a entrega de medicamentos.

