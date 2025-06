Brasileira cai durante trilha em vulcão na Indonésia

A brasileira Juliana Marins, natural de Niterói (RJ), sofreu um grave acidente durante uma trilha no vulcão Rinjani, localizado na ilha de Lombok, na Indonésia, na madrugada deste sábado (21) no horário local.

A queda ocorreu em uma área íngreme da montanha, e Juliana ainda não foi resgatada após mais de 14 horas do acidente.

De acordo com Mariana Marins, irmã da vítima, Juliana fazia um mochilão pela Ásia desde fevereiro, acompanhada por uma empresa de turismo. Durante a subida ao vulcão, ela teria tropeçado e despencado por cerca de 300 metros.

A extensão e gravidade das lesões ainda são desconhecidas, mas testemunhas relataram que ela não consegue se levantar e apresenta movimentos limitados.

“Ela não se mexia. O máximo que fazia era mexer um pouco os braços e olhar para cima”, contou Mariana.

Juliana foi localizada inicialmente por outros turistas, cerca de três horas após o acidente. Eles conseguiram contatar a família por meio das redes sociais, enviando fotos, vídeos e a geolocalização da brasileira.

Desde então, os relatos enviados indicam uma situação de grande risco: Juliana teria começado a escorregar mais para baixo ao longo do dia devido à forte neblina e ao solo molhado.

“Quando a neblina cobriu tudo, os turistas perderam ela de vista. Quando a neblina dissipou, ela já estava ainda mais embaixo da montanha”, explicou a irmã.

Resgate enfrenta dificuldades climáticas

Segundo informações repassadas à família pela Embaixada do Brasil na Indonésia, equipes de resgate foram acionadas e chegaram até a área onde a mochila da brasileira foi encontrada, mas não conseguiram alcançar Juliana.

As condições adversas — como baixa visibilidade, terreno íngreme e clima instável — têm dificultado as operações de salvamento.

Imagens de drone registradas pelos turistas mostram a localização aproximada de Juliana, reforçando que ela ainda está viva e consciente, embora siga escorregando lentamente pela encosta.

