Brasileira de 80 anos foi morta e desmembrada por marido nos EUA

A polícia da cidade de Delray Beach, no estado da Flórida, confirmou nesta quinta-feira (3) que um corpo esquartejado encontrado dentro de cinco malas, que estavam boiando em um canal de mar, é da brasileira Aydil Barbosa Fontes, de 80 anos.

As malas com as partes do corpo foram encontradas no final de julho, porém, a identidade só foi relevada pela polícia hoje.

A polícia determinou que a causa da morte de Aydil foi um tiro na cabeça.

O principal suspeito do crime é o marido dela, William Lowe, de 78 anos, que já está preso e é acusado do assassinato da brasileira.

Em buscas no apartamento de Lowe, foram encontradas manchas de sangue na sala de estar, na sala de jantar, na entrada, em dois banheiros e no quarto principal.

Os investigadores determinaram que a brasileira foi morta entre 17 e 20 de julho.

