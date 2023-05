Brasileira morta após cair de prédio na Argentina estava sob efeito de drogas

O exame toxicológico e químico da brasileira Emmily Rodrigues, de 26 anos, morta em 30 de março após cair do sexto andar de prédio na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, revelou que a jovem havia consumido diversas drogas e álcool no dia do incidente.

Segundo informações da agência de notícias argentina Télam, o exame encontrou vestígios de uso de cocaína, álcool, além de concentrações de maconha, ketamina e MDMA.

O dono do apartamento, o empresário Francisco Sáenz Valiente, de 52 anos, afirmou aos polícias que atenderam o ocorrido que Emmily se jogou do apartamento após um surto psicótico.

Apesar das afirmações do empresário, Ignácio Trimarco, advogado dos pais da brasileira, afirmou ao portal de notícias argentino que “há muitos elementos que corroboram que não foi um suicídio”. A hipótese da família é que a jovem foi vítima de um feminicídio

“Valiente não consome nada do que ele dá a Emily e às outras meninas, já que seu toxicológico dá apenas cocaína”, explicou.

Valiente chegou a ser preso por feminicídio, posse ilegal de arma e fornecimento de entorpecentes, porém, foi solto após 20 dias por falta de provas.

