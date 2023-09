Brasileiro condenado a prisão perpetua nos EUA é capturado 14 dias após fugir

O brasileiro Danilo Cavalcante, que fugiu de um presídio na Pensilvânia, Estados Unidos, foi capturado nesta quarta-feira (13) pela polícia do estado norte-americano. Ele estava foragido desde 31 de agosto e era considerado “extremamente perigoso”. A informação foi confirmada pelo órgão em publicação feita do X, anteriormente conhecido como Twitter.

As buscas foram feitas através de uma megaoperação com 500 policiais, participação do FBI e fechamento de escolas e parques. Mesmo assim, Cavalcante, que matou a facadas uma ex-namorada e escalou as paredes da prisão para fugir, conseguiu caminhar por 38 quilômetros, roubar uma van e um rifle e trocar tiros com um morador

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, afirmou que a prisão foi realizada “sem tiros”. “Pouco depois das 8h00, o nosso suspeito foi capturado”, disse o governador numa coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

“Quero dizer, em primeiro lugar, que graças a Deus não houve feridos nas autoridades ou no público. Obviamente ficamos profundamente preocupados depois que o suspeito conseguiu roubar uma arma”.

As escolas foram fechadas e os moradores foram colocados em alerta enquanto a polícia procurava o fugitivo de 34 anos na área cerca de 32 quilômetros ao norte da prisão da qual ele fugiu há duas semanas. Autoridades chegaram a oferecer uma recompensa de US$ 25 mil por informações que levassem à sua captura.

