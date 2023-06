JD1TV: Brasileiro é assassinado a tiros nos EUA após elogiar cachorro na rua

O brasileiro Matheus Martines Gaidos, de 27 anos, foi assassinado na última quinta-feira (22) em Oakland, nos Estados Unidos, após se envolver em uma discussão com um casal ao elogiar o cachorro deles.

Segundo informações do O Globo, o brasileiro estava trabalhando como entregador de flores junto de um amigo quando o casal se aproximou com o animal, momento em que, segundo o amigo de Matheus, ele elogiou o cachorro.

Foi então que se começou uma discussão entre o jovem e o tutor do animal, que não gostou da interação entre os dois. O assassino de Matheus chegou a agredir o jovem com um tapa na cara, momento em que o brasileiro jogou as flores que carregava na cara do agressor.

Foi neste momento que o dono do animal sacou uma arma e realizou um disparo a queima-roupa contra o jovem, fugindo do local junto de sua mulher logo em seguida.

Matheus chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O casal foi detido pela polícia norte-americana.

Câmeras de segurança flagraram a discussão que resultou no assassinato do brasileiro. Confira:

