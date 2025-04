Brasileiro-palestino morre em prisão de Israel

O adolescente brasileiro-palestino, Walid Ahmad, de 17 anos, que estava preso há seis meses sem acusação formal, teve a inanição como provavelmente o principal fator que contribuiu para sua morte em uma prisão de Israel em março.

Segundo o médico israelense Daniel Solomon, que observou a autópsia, ele sofria de desnutrição extrema e também tinha sinais de inflamação do cólon e sarna. A autopsia foi solicitada pela família do jovem.

A agência de notícias Associated Press obteve uma cópia do relatório de Solomon com a família, que apesar de não concluir uma causa da morte, apontou que o adolescente apresentava um estado de extrema perda de peso e desgaste muscular.

O relatório também observou que Ahmad havia se queixado à prisão devido a alimentação inadequada desde pelo menos dezembro, citando relatórios da clínica médica da prisão.

De acordo com as autoridades palestinas, citando relatos de testemunhas oculares, o jovem morreu no mês passado após desmaiar na Prisão de Megido e bater a cabeça.

A morte só se tornou pública em 24 de março, em um comunicado divulgado por uma ONG palestina.

O jornal Folha de S. Paulo informou que Abdallah era filho de um cidadão brasileiro, e que o Itamaraty em Ramallah, na Cisjordânia, entrou contato com a família e com Israel, para questionar as circunstâncias da morte.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também