Brisou: Mais de 60 crianças acabam hospitalizadas após consumirem doces de maconha

A ministra da Educação da Jamaica, Fayval Williams, foi até o seu X (antigo Twitter) para informar que mais de 60 crianças de uma escola primária acabaram hospitalizadas após consumirem doces com maconha.

Segundo Williams, algumas crianças chegaram a vomitar e até mesmo apresentaram alucinações após a ingestão dos doces.

“Estou confiante de que juntos fortaleceremos nosso regime de segurança e proteção para combater a venda irregular de produtos com infusão de maconha para crianças”, afirmou a ministra na postagem.

Ela também compartilhou, nesta segunda-feira (2), uma imagem mostrando um pacote colorido de balas azedas, com cada um contendo cerca de 100 miligramas de tetrahidrocanabinol, mais conhecido por THC, a sigla que representa o químico responsável pelos efeitos alucinógenos da maconha.

Essa quantidade de THC é considerada forte até mesmo para um adulto. "Um menino disse que só comeu um docinho", afirmou a ministra, citando a potência do produto.

Várias crianças receberam soro intravenoso para acelerar a recuperação.

