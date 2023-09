Buscas por brasileiro foragido nos EUA continuam

Saiba Mais Internacional Brasileiro que fugiu de cadeia nos EUA pode estar voltando para o Brasil

As buscas pelo brasileiro Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua pelo assassinato da namorada Deborah Evangelista Brandão e foragido da justiça dos EUA, continuam no país norte-americano, e resultaram no fechamento “até segunda ordem” de atração turística.

Segundo o tenente-coronel da Polícia Estadual da Pensilvânia, George Bivens, o brasileiro foi avistado pela segunda vez, nesta quinta-feira (7), próximo ao jardim botânico Longwood Gardens, atração turística da cidade de Longwood, na Pensilvânia.

“Enquanto a busca pelo prisioneiro da Chester Co. continua, nossos jardins permanecerão fechados até novo aviso. Nos desculpamos pela inconveniência, mas a segurança dos nossos visitantes e funcionários são nossa prioridade”, anunciou a administração do local em nota.

Danilo foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de sua namorada, a brasileira Deborah Evangelista Brandão, morta a facadas em 2021. A suspeita das autoridades norte-americanas é que o criminoso estaria tentando voltar para o Brasil.

