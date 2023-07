Cabeça de garoto palestino é 'reconectada' após decapitação interna

Sarah Chaves, com informações de O Globo e Times of Israel

A direção do hospital israelense Hadassah Medical Center, informou na última semana, que uma longa e complexa cirurgia foi feita por uma equipe de médicos que reconectou a cabeça de um menino palestino de 12 anos ao pescoço depois que ele sofreu decapitação interna em grave acidente, ocorrido em junho.

Os cirurgiões israelenses de Jerusalém, dizem que realizaram a operação "extremamente rara" em Suleiman Hassan, que mora na Cisjordânia, depois que um carro o derrubou da bicicleta. Seu crânio quebrou as vértebras superiores da coluna, efetivamente separando a cabeça do corpo com apenas pele e músculos mantendo-o no lugar.

"O procedimento é muito complicado e levou várias horas. Na sala de cirurgia, usamos novas placas e fixações na área danificada. Nossa capacidade de salvar a criança foi graças ao nosso conhecimento e à tecnologia mais inovadora na sala de cirurgia", afirmou Ohad Einav, do Hadassah Medical Center.

Os cirurgiões tiveram que agir rápido para consertar os ossos a fim de proteger a medula espinhal e salvar a vida do menino, informou o "Times of Israel". A lesão é conhecida como luxação atlanto-occipital ou decapitação interna.

