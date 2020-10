Cachorro foge com "brinquedinho sexual" e expõe a dona na rua

Sarah Chaves, com informações do Metrópoles

Após ganhar um brinquedo estimulante sexual, a enfermeira Paula Ramsay, de 27 anos, passou por uma situação um tanto complicada quando seu budogue resolveu fugir com o pênis de borracha.

De acordo com o jornal The Sun, o fato ocorreu na Escócia, e nas redes sociais, a mulher disse que o cão estava correndo pelo jardim quando um amigo dela o avistou e decidiu fotografar. “Ele estava correndo no meu jardim com aquilo na boca, e não queria voltar. Eu moro na frente de uma avenida principal. Excelente”, escreveu ela.

A história viralizou na internet, juntamente com a foto do cachorro com o pênis de borracha. Houve, porém, quem duvidasse que Paula havia ganhado o brinquedo. Uma internauta rebateu a suposição: “Toda mulher sabe que apenas um homem iria comprar um dildo tão parecido com um pênis de verdade. É 2020, existem melhores opções”.

Deixe seu Comentário

Leia Também