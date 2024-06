Mais de 60 pessoas morrem devido a calor extremo em quatro estados da Índia

O calor extremo causou a morte de 62 pessoas nos estados de Bihar, Odisha, Uttar Pradesh e Jharkhand no norte da Índia, sendo uma na Capital, Nova Delhi, incluindo dezenas de funcionários eleitorais, quando o país realiza a fase final das eleições gerais.



De acordo com o Departamento Meteorológico da India (IMD), muitas cidades estão em alerta para temperaturas elevadas superiores a 45°C. A previsão indica que a onda de calor comece a dissipar-se em grande parte do país nos próximos dias, coincidindo com a chegada da monção no sul e nordeste da Índia.



As eleições gerais na Índia, o país mais populoso do mundo com 1,4 bilhão de habitantes, envolveram quase 970 milhões de eleitores para eleger os 543 membros da câmara baixa do Parlamento.

