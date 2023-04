Cantor Moonbin, do grupo de K-Pop ASTRO, é encontrado morto aos 25 anos

Moonbin, integrante do grupo de K-Pop ASTRO, foi encontrado morto, aos 25 anos. A polícia de Gangnam foi acionada, nesta quarta-feira (19), por volta das 20h. O artista foi encontrado sem vida em casa. Uma necrópsia será feita para definir a causa da morte.

A Fantagio emitiu um comunicado: "Gostaríamos de pedir desculpas por trazê-los uma notícia tão triste. Em 19 de abril, o membro do ASTRO, Moonbin, nos deixou repentinamente e virou uma estrela no céu. (...) Os membros do ASTRO, que estão conosco há muito tempo, assim como outros artistas e executivos da empresa, estão de luto". O velório de Moonbin será reservado para a família e amigos.

Moonbin viria para o Brasil em junho. Seria a primeira apresentação dele no país. Em fevereiro, o grupo de K-Pop havia renovado o contrato com a empresa, Fantagio.

O ASTRO debutou em 2016 com Moobin, MJ, JinJin, Eunwoo, Sanha e Rocky (que deixou o grupo em 2023). Entre os sucessos do grupo estão All Night, Crazy Sexy Cool, Blue Flame, One e Always You.

